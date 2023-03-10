Відповідне рішення Палата представників Бельгії схвалила 9 березня. Президент України Володимир Зеленський висловив подяку за це.
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Історичне рішення Бельгії
Історичне голосування в Палаті представників Бельгії: іще одна держава визнала Голодомор 1932 – 1933 років геноцидом українського народу. Дякую Бельгії за це важливе для кожного українця рішення, за цей глибоко символічний сьогодні крок,
– відреагував Зеленський.
В ухваленому документі Палата представників також є засудження сучасного маніпулювання історичною пам'яттю з боку російського режиму з метою забезпечення власного виживання.
Хто у світі визнає Голодомор геноцидом українців
Станом на 10 березня 2023 року перелік країн, які визнали Голодомор геноцидом українського народу, виглядає наступним чином:
- Австралія;
- Бельгія;
- Болгарія;
- Бразилія;
- Ватикан;
- Грузія;
- Еквадор;
- Естонія;
- Європейський Союз;
- Ірландія;
- Канада;
- Колумбія;
- Латвія;
- Литва;
- Мексика;
- Молдова;
- Німеччина;
- Парагвай;
- Перу;
- Польща;
- Португалія;
- Румунія;
- США;
- Угорщина;
- Чехія.
Зокрема, 6 країн визнали Голодомор геноцидом у 2022 році, а Бельгія стала другою після Болгарії країною у 2023 році, яка ухвалила відповідне рішення.