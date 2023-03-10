Відповідне рішення Палата представників Бельгії схвалила 9 березня. Президент України Володимир Зеленський висловив подяку за це.

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Історичне рішення Бельгії

Історичне голосування в Палаті представників Бельгії: іще одна держава визнала Голодомор 1932 – 1933 років геноцидом українського народу. Дякую Бельгії за це важливе для кожного українця рішення, за цей глибоко символічний сьогодні крок,

– відреагував Зеленський.

В ухваленому документі Палата представників також є засудження сучасного маніпулювання історичною пам'яттю з боку російського режиму з метою забезпечення власного виживання.

Хто у світі визнає Голодомор геноцидом українців

Станом на 10 березня 2023 року перелік країн, які визнали Голодомор геноцидом українського народу, виглядає наступним чином:

Австралія;

Бельгія;

Болгарія;

Бразилія;

Ватикан;

Грузія;

Еквадор;

Естонія;

Європейський Союз;

Ірландія;

Канада;

Колумбія;

Латвія;

Литва;

Мексика;

Молдова;

Німеччина;

Парагвай;

Перу;

Польща;

Португалія;

Румунія;

США;

Угорщина;

Чехія.

Зокрема, 6 країн визнали Голодомор геноцидом у 2022 році, а Бельгія стала другою після Болгарії країною у 2023 році, яка ухвалила відповідне рішення.