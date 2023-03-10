Соответствующее решение Палата представителей Бельгии приняла 9 марта. Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность за это.

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Историческое решение Бельгии

Историческое голосование в Палате представителей Бельгии: еще одно государство признало Голодомор 1932 – 1933 годов геноцидом украинского народа. Спасибо Бельгии за это важное для каждого украинца решение, за этот глубоко символический сегодня шаг,
– отреагировал Зеленский.

В принятом документе Палата представителей также осуждает современное манипулирование исторической памятью со стороны российского режима с целью обеспечения собственного выживания.

Кто в мире признает Голодомор геноцидом украинцев

По состоянию на 10 марта 2023 г. перечень стран, признавших Голодомор геноцидом украинского народа, выглядит следующим образом:

  • Австралия;
  • Бельгия;
  • Болгария;
  • Бразилия;
  • Ватикан;
  • Грузия;
  • Эквадор;
  • Эстония;
  • Европейский Союз;
  • Ирландия;
  • Канада;
  • Колумбия;
  • Латвия;
  • Литва;
  • Мексика;
  • Молдова;
  • Германия;
  • Парагвай;
  • Перу;
  • Польша;
  • Португалия;
  • Румыния;
  • США;
  • Венгрия;
  • Чехия

В частности, 6 стран признали Голодомор геноцидом в 2022 году, а Бельгия стала второй после Болгарии страной в 2023 году, принявшей соответствующее решение.