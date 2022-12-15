Эту резолюцию поддержали 507 депутатов. Против было всего 12.

Депутаты выразили солидарность с украинцами. Они чтят память миллионов людей, погибших в результате целенаправленных действий сталинского режима по организации искусственного голода.

Европейский парламент признает Голодомор, искусственный голод 1932 – 1933 годов в Украине, вызванный сознательными действиями советского режима, геноцидом против народа Украины,

– говорится в резолюции.

В ЕС осудили действия тоталитарного советского режима, повлекшие смерть миллионов украинцев.