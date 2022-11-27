Правительство республики поддержало Украину в войне против России. В сообщении отмечается, что в ходе полномасштабной агрессии России очень важно называть исторические события своими именами.

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Чеченский народ соболезнует украинцам

В документе правительства говорится, что на протяжении всей истории, прикрываясь заявлениями о дружбе и "братских народах", Москва пыталась уничтожить украинцев. Одним из примеров этого является искусственно организованный голод 1932 – 1933 годов, унесший до 7 миллионов жизней украинских крестьян.

Отмечают, что Голодомор стал результатом политики насильственной коллективизации, которую проводило правительство Советского Союза.

В правительстве Ичкерии добавили, что чеченский народ с пониманием и сочувствием относится к борьбе украинцев за независимость, ведь у народов обеих стран "одинаковые цели и общего врага".

Какие еще страны признали Голодомор геноцидом украинцев

В среду, 23 ноября, румынские сенаторы и депутаты проголосовали за осуждение Голодомора, который устроила советская власть украинскому народу в 1932 – 1933 годах.

24 ноября Верхняя палата парламента Ирландии признала Голодомор 1932-1933 годов в Украине геноцидом украинского народа. Как отмечают, Ирландия входит в число наших ближайших друзей, которые не боятся называть вещи своими именами.

Кроме того, парламент Молдовы на заседании 24 ноября принял декларацию о признании Голодомора 1932 – 1933 годов геноцидом украинского народа. За документ проголосовали 54 депутата, ни одного голоса против не было.

Дмитрий Кулеба рассказал, что все демократические фракции германского Бундестага согласились создать общую резолюцию с признанием Голодомора геноцидом украинского народа. По его словам, голосование следует ожидать на следующей неделе.

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