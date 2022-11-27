Уряд республіки підтримав Україну у війні проти Росії. У повідомленні наголошується, що під час повномасштабної агресії Росії дуже важливо називати історичні події своїми іменами.

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Чеченський народ співчуває українцям

У документі уряду йдеться про те, що протягом усієї історії, прикриваючись заявами про дружбу та "братні народи", Москва намагалася знищити українців. Одним із прикладів цього є штучно організований голод 1932 – 1933 років, який забрав до 7 мільйонів життів українських селян.

Наголошують, що Голодомор став результатом політики насильницької колективізації, яку проводив уряд Радянського Союзу.

В уряді Ічкерії додали, що чеченський народ із розумінням та співчуттям ставиться до боротьби українців за незалежність, адже народи обох країн мають "однакові цілі та спільного ворога".

Які ще країни визнали Голодомор геноцидом українців

У середу, 23 листопада, румунські сенатори та депутати проголосували за засудження Голодомору, який влаштувала радянська влада українському народові у 1932 – 1933 роках.

24 листопада Верхня палата парламенту Ірландії визнала Голодомор 1932 – 1933 років в Україні геноцидом українського народу. Як зазначають, Ірландія належить до числа наших найближчих друзів, які не бояться називати речі своїми іменами.

Крім того, парламент Молдови на засіданні 24 листопада ухвалив декларацію про визнання Голодомору 1932 – 1933 років геноцидом українського народу. За документ проголосували 54 депутати, жодного голосу проти не було.

Дмитро Кулеба розповів, що всі демократичні фракції німецького Бундестагу погодилися створити спільну резолюцію з визнанням Голодомору геноцидом українського народу. За його словами, голосування слід чекати наступного тижня.

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