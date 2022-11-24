248 голосів віддали "за" декларацію та лише одне "утримався". Про це пише "Європейська правда" з посиланням на видання Agepress.

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Румунський уряд засудив геноцид українського народу 1932 – 1933 років

Депутати та сенатори Румунії на спільному засіданні проголосували за Декларацію румунського парламенту про засудження навмисного голоду, якого зазнав український народ унаслідок радянської окупації у 1932 – 1933 роках. Депутат від групи національних меншин Ніколай Мирослав Петрецькі зачитав уміст декларації під час засідання.

Документ визнає Голодомор злочином, скоєним проти українського народу і людства. Також у ньому висловлюється солідарність з народом України, який постраждав у цій трагедії.

Депутат від керівної Національної ліберальної партії Румунії Александр Мурару підкреслює, що цим історичним рішенням його країна приєдналася до демократичних країн світу, які беруть на себе відповідальність щодо "визнання геноцидних, систематичних, прямих, цинічних, злочинних дій Радянського Союзу та його керівників з метою фізичного знищення української нації". Також депутат додає, що Голодомор був унікальним вбивством за своїми масштабами, темпами та характером злочинів, які вчинили керівники та ключові інституції Радянського Союзу.

Втрати людських життів склали близько 10 мільйонів жертв. Реальні цифри ніколи не будуть відомі,

– зазначає політик.

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У 60 містах світу пройдуть акції до Дня Пам'яті Жертв Голодомору

26 листопада у різних країнах о 16:00 (за місцевим часом) пройдуть 60 акцій, під час яких вшанують пам'ять жертв Голодомору. Учасники запалять свічки пам'яті, аби вшанувати жертв радянського та російського геноциду проти українців.

Українські діаспори звернулися з офіційним закликом до демократичних країн. Вони просять визнати Голодомор 1932 – 1933 років, а також теперішню війну Росії проти України – геноцидом українського народу.

Організатори хочуть привернути увагу світу до того, як за допомогою брехні та пропаганди сталінському режиму вдалося приховати цей страшний злочин. Детальніше про акції у різних містах, читайте тут.

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