Організатори повідомили, що акції відбудуться 26 листопада у різних країнах о 16:00 за місцевим часом. Учасники запалять свічки пам'яті, щоб вшанувати жертв Голодомору. А також пам'ять жертв сучасного геноциду та агресії, яку здійснює Росія проти України.

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Українці повинні привернути увагу міжнародної громадськості та медіа до геноциду українського народу у 1930-их роках сталінським тоталітарним радянським режимом, а також під час нинішньої воєнної агресії Москви.

Росія чинить геноцид проти українського народу

Українські діаспори звернулися з офіційним закликом до всіх цивілізованих та демократичних держав світу визнати Голодомор 1932 – 1933 років, а також нинішню війну Росії проти України та мирного населення – геноцидом українського народу.

Вторгнення Росії в Україну має чітку мету – знищити українську націю, українську ідентичність, культуру та мову. З цією метою російські окупанти вбивають і депортують українців, руйнують міста, спалюють українські книжки,

– наголосили організатори акції.



Росія чинить геноцид проти українського народу / Фото Єрмоленко

Росія повторює злочини геноциду

У 1932 – 1933 роках тодішній комуністичний тоталітарний режим – попередник нинішнього путінського режиму вчинив в Україні злочин геноциду – Голодомор. Зумисно створеним голодом було вбито мільйони українців.

Радянський тоталітарний режим приховував злочин за допомогою пропаганди.

Українська діаспора хоче привернути увагу світу до того, що тоталітарному сталінському режиму вдалося приховати свій злочин завдяки зухвалій пропаганді і брехні. Адже, сучасна Росія також використовує пропаганду й брехню, щоб приховати свої воєнні злочини в Україні.

Український народ знайшов у собі силу та волю, щоб відродитися від втрат, болю, нав'язаної альтернативної історії та вибороти свою незалежність. І сьогодні українці героїчно протистоять намаганням Москви знову захопити Україну та знищити українців,

– зазначили активісти.

До слова, тепер Росія хоче заморити голодом і холодом не лише Україну, але й і увесь світ, навмисно намагаючись створити глобальну продовольчу кризу через блокування експорту українського зерна.

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Важливо. Як приєднатись до акції Якщо ви – учасник, долучайтеся до груп: https://t.me/caukraine

https://www.facebook.com/caukraine

https://www.instagram.com/caukraine2022/ Організаторів просять заповнити онлайн-форму. Головний хештег події: #WeRememberTerrorFamine Інші хештеги: #Holodomor1933, #LightACandleOfRemembrance, #GenocideByFamineAndMissiles, #GenocideOfUkrainians, #ArmUkraineNow, #russiaIsATerrorisState, #StandWithUkraine, #StopWarInUkraine, #StoprussianAggression, #FullEmbargoForRussia, #StoprussianPropaganda, #RussianCultureKills, #United4UA.

У яких містах і коли проходити на акції

Australia, Sydney, 26.11

Australia, Canberra, 26.11

Austria, Vienna, 26.11

Belgium, Mons, 26.11

China, Shanghai, 26.11

Croatia, Zagreb, 25.11

Cyprus, Paphos, 26.11

Czech Republic, Prague, 26.11

Denmark, Copenhagen, 26.11

Estonia, Tallinn, 26.11

Finland, Helsinki, 26.11

France, Dijon, 26.11

France, Grenoble, 26.11

France, Lyon, 26.11

France, Nantes, 26.11

France, Rouen, 24.11

France, Valence, 26.11

Georgia, Tbilisi, 26.11

Germany, Berlin, 26.11

Germany, Aachen, 26.11

Germany, Augsburg, 26.11

Germany, Dusseldorf, 26.11

Germany, Frankfurt, 27.11

Germany, Halberstadt, 26.11

Germany, Hamburg, 26.11

Germany, Heiderberg, 26.11

Germany, Leipzig, 25.11

Germany, Munich, 26.11

Germany, Regensburg, 26.11

Germany, Stuttgart, 26.11

Great Britain, London, 26.11

Greece, Athens, 26.11

Greece, Thessaloniki, 26.11

Hungary, Budapest, 26.11

Italy, Brescia, 26.11

Italy, Milan, 26.11

Italy, Rome, 26.11

Italy, Turin, 26.11

Latvia, Riga, 26.11

Lithuania, Vilnius, 26.11

Malta, Valletta, 26.11

Moldova, Chișinau, 26.11

Norway, Oslo, 26.11

Poland, Lublin, 26.11

Portugal, Lisbon, 26.11

Romania, Bucharest, 26.11

Scotland, Glasgow, 25.11

Scotland, Edinburgh, 26.11

Slovakia, Bratislava, 26.11

Slovenia, Ljubljana, 26.11

Spain, Alicante, 26.11

Spain, Barcelona, 26.11

Spain, Madrid, 27.11

Sweden, Stockholm, 26.11

Sweden, Gothenburg, 26.11

Sweden, Linköping, 26.11

Switzerland, Geneva, 26.11

Switzerland, Zürich, 26.11

USA, Florida, Boca Raton, 26.11

USA, Georgia, Atlanta, 26.11

USA, Missouri, Saint Louis, 26.11

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