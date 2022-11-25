Про таке рішення повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він подякував іноземним партнерам за вшанування пам'яті загиблих українців.
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Голосування щодо резолюції відбудеться наступного тижня
Кулеба розповів, що всі демократичні фракції німецького Бундестагу погодилися створити спільну резолюцію з визнанням Голодомору геноцидом українського народу. За його словами, голосування слід чекати наступного тижня.
Вирішено: Бундестаг вважає це геноцидом,
– написав Кулеба у своєму Twitter.
Дмитро Кулеба подякував Німеччині за рішення визнати Голодомор геноцидом українців
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Ще три країни світу офіційно визнали Голодомор злочином проти людства
- 23 листопада румунський уряд офіційно засудив геноцид українського народу 1932 – 1933 років. На спільному засіданні вони підтримали документ, що визнає Голодомор злочином проти людства та українського народу.
- 24 листопада Верхня палата парламенту Ірландії визнала Голодомор 1932 – 1933 років в Україні геноцидом українського народу. Міністр закордонних справ України подякував ірландцям за це історично важливе для країни рішення.
- Парламент Молдови також назвав штучний голод 1932 – 1933 років, який вчинила радянська влада, геноцидом українців. Окрім того, вищий державний орган закликав усі парламенти світу та міжнародні установи проявити повну солідарність з Україною і дати правильну оцінку злочинним діям, вчиненим у 1932 – 1933 роки.
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