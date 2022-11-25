Про таке рішення повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він подякував іноземним партнерам за вшанування пам'яті загиблих українців.

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Голосування щодо резолюції відбудеться наступного тижня

Кулеба розповів, що всі демократичні фракції німецького Бундестагу погодилися створити спільну резолюцію з визнанням Голодомору геноцидом українського народу. За його словами, голосування слід чекати наступного тижня.

Вирішено: Бундестаг вважає це геноцидом,

– написав Кулеба у своєму Twitter.

Дмитро Кулеба подякував Німеччині за рішення визнати Голодомор геноцидом українців

All democratic German fractions agreed on a milestone joint Holodomor resolution to be passed next week.



Decided: Bundestag sees it as a genocide.



Grateful to Germany and personally to @larsklingbeil @nouripour @christianduerr @_FriedrichMerz for honoring the Ukrainian people. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 25, 2022

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Ще три країни світу офіційно визнали Голодомор злочином проти людства

23 листопада румунський уряд офіційно засудив геноцид українського народу 1932 – 1933 років. На спільному засіданні вони підтримали документ, що визнає Голодомор злочином проти людства та українського народу.

офіційно засудив геноцид українського народу 1932 – 1933 років. На спільному засіданні вони підтримали документ, що визнає Голодомор злочином проти людства та українського народу. 24 листопада Верхня палата парламенту Ірландії визнала Голодомор 1932 – 1933 років в Україні геноцидом українського народу. Міністр закордонних справ України подякував ірландцям за це історично важливе для країни рішення.

визнала Голодомор 1932 – 1933 років в Україні геноцидом українського народу. Міністр закордонних справ України подякував ірландцям за це історично важливе для країни рішення. Парламент Молдови також назвав штучний голод 1932 – 1933 років, який вчинила радянська влада, геноцидом українців. Окрім того, вищий державний орган закликав усі парламенти світу та міжнародні установи проявити повну солідарність з Україною і дати правильну оцінку злочинним діям, вчиненим у 1932 – 1933 роки.

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