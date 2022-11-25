О таком решении сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он поблагодарил иностранных партнеров за память погибших украинцев.

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Голосование по резолюции состоится на следующей неделе

Кулеба рассказал, что все демократические фракции немецкого Бундестага согласились создать общую резолюцию с признанием Голодомора геноцидом украинского народа. По его словам, голосование следует ожидать на следующей неделе.

Решено: Бундестаг считает это геноцидом,

– написал Кулеба в своем Twitter.

Министр МИД Германии Анналена Бербок выразила слова благодарности Дмитрию Кулеби за то, что побудил назвать преступление 1932 – 1933 годов его настоящим названием – геноцидом. В то же время Дмитрий Кулеба поблагодарил Анналену Бербок и Германию в ответ за столь важное для украинцев историческое решение – признать Голодомор геноцидом украинцев.

Thank you, dear @ABaerbock, for @AuswaertigesAmt taking a principled stance on this, true to historical justice and respectful to the memory of the 1932-1933 Holodomor genocide victims. https://t.co/UNNHGsWwyw pic.twitter.com/wfQVeednjS — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 25, 2022

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Дмитрий Кулеба поблагодарил Германию за решение признать Голодомор геноцидом украинцев

All democratic German fractions agreed on a milestone joint Holodomor resolution to be passed next week.



Decided: Bundestag sees it as a genocide.



Grateful to Germany and personally to @larsklingbeil @nouripour @christianduerr @_FriedrichMerz for honoring the Ukrainian people. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 25, 2022

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Еще три страны мира официально признали Голодомор преступлением против человечества

23 ноября румынское правительство официально осудило геноцид украинского народа 1932 – 1933 годов. На совместном заседании они поддержали документ, признающий Голодомор преступлением против человечества и украинского народа.

официально осудило геноцид украинского народа 1932 – 1933 годов. На совместном заседании они поддержали документ, признающий Голодомор преступлением против человечества и украинского народа. 24 ноября Верхняя палата парламента Ирландии признала Голодомор 1932-1933 годов в Украине геноцидом украинского народа. Министр иностранных дел Украины поблагодарил ирландцев за это исторически важное для страны решение.

признала Голодомор 1932-1933 годов в Украине геноцидом украинского народа. Министр иностранных дел Украины поблагодарил ирландцев за это исторически важное для страны решение. Парламент Молдовы также назвал искусственный голод 1932 – 1933 годов, который совершила советская власть, геноцидом украинцев. Кроме того, высший государственный орган призвал все парламенты мира и международные учреждения проявить полную солидарность с Украиной и дать правильную оценку преступным действиям, совершенным в 1932-1933 годах.

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