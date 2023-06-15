Прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленков заявив, що уряд Хорватії 15 червня підтримав ініціативу їхнього парламенту та визнав Голодомор геноцидом українського народу.

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Що відомо про визнання Голодомору геноцидом українського народу

Ми підтримуємо ініціативу, висунуту партіями в хорватському парламенті,

– заявив Андрій Пленкович на відкритій частині засідання уряду.

Окрім того, статс-секретар Міністерства закордонних справ Хорватії Зденко Лучич пояснив, що запропонованою декларацією парламент Хорватії позначає Голодомор, як насильницький голод, який комуністичний сталінський режим навмисно організував в Україні в період 1932 – 1933 років.

За словами Лучича, це злочин геноциду проти українського народу.

Зверніть увагу! Голод виник тому, що радянська влада у 1932 році встановила для людей нереальний до виконання план хлібозаготівель у 356 мільйонів пудів хліба. Як наслідок голодною смертю помирало 28 тисяч осіб, щогодини – 1 168, щохвилини – 20 людей. За даними головного наукового співробітника Інституту демографії та соціальних досліджень України Наталії Левчук, під час Голодомору загинули 3 мільйони 943 тисячі українців.

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