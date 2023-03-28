Український лідер відзначив сильний внесок Франції у викриття злочинів тоталітарної Росії. Зеленський наголосив, що мовиться про злочини як минулого, так і сьогодення.

Зверніть увагу Ще одна країна визнала Голодомор геноцидом українського народу

Визнання парламентом Франції Голодомору 1932 – 1933 років геноцидом українського народу важливе та знакове. Вдячні за сильний внесок Франції у викриття злочинів тоталітарної Росії – минулих і сьогоднішніх. У встановлення правди й справедливості, а отже, й відповідальності,

– наголосив Зеленський.

Як відреагували в Офісі Президента