Не голосували за зазначену декларацію лише представники Лівої партії Словенії. Вони назвали це рішення "політичним актом з фальшивими передумовами".

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Словенія стала ще однією країною, що визнала Голодомор геноцидом

Депутати словенського парламенту ухвалили на черговому засідання декларацію про визнання Голодомору геноцидом українців. Державний секретар МЗС Словенії Самуель Жбогар висловив свою підтримку цьому рішенню та нагадав, що Росія продовжує викрадати українське зерно та обмежує його експорт до інших країн.

Словенські депутати погодились, що ця декларація допоможе виявити солідарність українському народові. Ба більше, це також підвищить рівень обізнаності про цей злочин на глобальному рівні.

В Офісі Президента відреагували на декларацію Словенії про Голодомор

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що він щиро вдячний словенським парламентарям за ухвалення декларації, що вшановує пам'ять мільйонів жертв Голодомору в Україні 1932 – 1933 років. За його словами, таке рішення є "відновленням історичної справедливості, що надалі зміцнюється".

Разом до правди, а отже, й відповідальності!

– зауважив Зеленський.

Щодо словенської декларації також висловився й глава Офісу Президента Андрій Єрмак. Він також подякував парламенту Словенії за ухвалення документа, а також зазначив, що це "важливе рішення".

В українському МЗС також висловились щодо рішення Словенії

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба у своєму твітері наголосив, що цей крок охоплює дві речі: пам’яті та справедливості.

За його словами, пам’ять означає повагу до мільйонів невинних жертв цього страшного злочину, а справедливість означає, що такі злочини ніколи не повинні повторюватися.

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