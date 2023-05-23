Не голосовали за указанную декларацию только представители Левой партии Словении. Они назвали это решение "политическим актом с ложными предпосылками".

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Словения стала еще одной страной, признавшей Голодомор геноцидом

Депутаты словенского парламента приняли на очередном заседании декларацию о признании Голодомора геноцидом украинцев. Государственный секретарь МИД Словении Самуэль Жбогар выразил свою поддержку этому решению и напомнил, что Россия продолжает угонять украинское зерно и ограничивает его экспорт в другие страны.

Словенские депутаты согласились с тем, что эта декларация поможет проявить солидарность украинскому народу. Более того, это также повысит уровень осведомленности об этом преступлении на глобальном уровне.

В Офисе Президента отреагировали на декларацию Словении о Голодоморе

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что он искренне благодарен словенским парламентариям за принятие декларации, что чтит память миллионов жертв Голодомора в Украине 1932 – 1933 годов. По его словам, такое решение является "восстановлением укрепляющейся исторической справедливости".

Вместе к правде, а значит, и ответственности!

– подметил Зеленский.

В словенской декларации также высказался и глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он также поблагодарил парламент Словении за принятие документа, а также отметил, что это "важное решение".

В украинском МИД также высказались по поводу решения Словении

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в своем твиттере отметил, что этот шаг охватывает две вещи: памяти и справедливости.

По его словам, память означает уважение миллионов невинных жертв этого страшного преступления, а справедливость означает, что такие преступления никогда не должны повторяться.

Недавно еще несколько стран Голодомор признали геноцидом нашего народа