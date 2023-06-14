Таким образом Люксембург присоединился к трем десяткам других стран, признавших Голодомор геноцидом. Пока текст принятой резолюции на сайте парламента Люксембурга – не приводится.

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Представители украинской власти отреагировали на решение Люксембурга

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что считает это голосование "историческим". Он также отметил, что мир не должен забывать украинцев, пострадавших в результате сталинского Голодомора.

Этот шаг чтит миллионы жертв и восстанавливает историческую справедливость. Международное признание Голодомора геноцидом продолжает расти,

– сказал он.

Отреагировал на это решение и премьер-министр нашей страны Денис Шмигаль. Он также поблагодарил палате депутатов герцогства за признание Голодомора и поддержку нашего государства.

"Нельзя забывать о миллионах жертв тоталитарного московского режима", – подчеркнул он.

В настоящее время неизвестно, как именно происходило голосование в Люксембурге. Несмотря на это, очередное решение подтверждает, что страны Запада признают массовый геноцид украинского народа советской властью.

Страны Запада признают Голодомор геноцидом нашего народа