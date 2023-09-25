Впоследствии их планируют представить Международному уголовному суду (МКС). Конкретно эти подтверждения могут привести к новым обвинениям российскому диктатору.

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Как Россия хотела вызвать голод в Украине в 3 этапа

По данным издания, до конца 2024 года юридическая компания Global Rights Compliance будет работать с украинскими прокурорами над созданием досье, чтобы подать заявление в МКС согласно статье 15 Римского устава. Последняя позволяет третьим сторонам посылать информацию о возможных военных преступлениях прокурору суда.

Цель состоит в том, чтобы задокументировать случаи, когда российские захватчики использовали голод как оружие войны, предоставив доказательства для того, чтобы МКС начал первое судебное преследование такого рода, которое могло бы предъявить обвинение российскому президенту Владимиру Путину,

– заявило издание.

Международный уголовный суд (МКС) после предоставления доказательств может начать первое в своем роде уголовное преследование по новым обвинениям президенту России. Они касаются умышленного причинения голода во время российского вторжения в Украину. Продолжать ли дело решает прокурор МКС, что в Гааге.

Кремль пытался использовать еду как оружие в три этапа. В частности:

осада Мариуполя – поставки продовольствия в город были прекращены, коридоры для гуманитарной помощи – заблокированы или разбомблены, что очень усложнило или исключило возможность выезда мирных жителей;

– поставки продовольствия в город были прекращены, коридоры для гуманитарной помощи – заблокированы или разбомблены, что очень усложнило или исключило возможность выезда мирных жителей; уничтожение объектов, необходимых для выживания гражданского населения. В частности, россияне пытались уничтожить запасы продовольствия и воды, а также источников энергии по всей Украине во время боевых действий.

Если вы уничтожаете объекты, необходимые гражданскому населению, такие как энергетическая инфраструктура в разгар зимы, то ваши действия спланированы,

– сказал старший юрист Global Rights Compliance Юсуф Хан.

По его словам, страдали от действий россиян и разные города:

Николаев остался без питьевой воды с самого начала полномасштабного вторжения;

в Чернигове утром 16 марта 2022 года погибли 20 гражданских людей, стоявших в очереди за хлебом.

Третий этап попыток России использовать пищу как оружие есть попытки России предотвратить или ограничить экспорт украинских продуктов.

"Потом мы видели, как Россия атаковала зерновые объекты на Дунае и играла мышцами на Черном море", – сказал Юсуф Хан, ссылаясь на сообщения украинских чиновников о том, что в конце июля и начале августа 2023 года Россия уже уничтожила 270 тысяч тонн продовольствия.

Путин может нести ответственность за совершение этих преступлений непосредственно, совместно с другими и/или через других, а также за неспособность осуществлять надлежащий контроль над российскими военными или другими лицами, обвиняемыми в конкретных преступных действиях,

– заверил специалист.

К каким действиям предпринимается Кремль