Первый шаг навстречу

Как сообщили в президенте Польши Анджее Дуде, в настоящее время удалось создать решение, которое поможет Украине экспортировать зерно в другие страны. В первую очередь речь идет о транзитных коридорах через территорию соседа.

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Что касается разрешения продавать украинскую агропродукцию на их рынке, то позиция наших соседей здесь остается категоричной.

Благодаря труду наших аграриев мы самодостаточны. Нам не нужно зерно из Украины. Их замечательные урожаи во время войны очень мало достались странам, которые их действительно нуждались,

– говорится в сообщении Дуды.

Важно! Польское правительство оставило в действии запрет на импорт украинского зерна на их территорию. Зерно из Украины может находиться на территории Польши только для транзита.

Что касается транзитных коридоров, они уже наработаны и готовы выполнять свою задачу. Польские чиновники готовы рассматривать варианты их расширения.

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Напомним, 15 сентября ЕС упразднил эмбарго на украинское зерно. Польша, Венгрия и Словакия самовольно продлили запрет на ввоз некоторых групп товаров из Украины. В свою очередь Украина обратилась в ВТО, чтобы урегулировать этот вопрос.