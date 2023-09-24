Перший крок назустріч

Як повідомили у президента Польщі Анджея Дуди, наразі вдалося створити рішення, яке допоможе Україні експортувати зерно в інші країні. Насамперед йдеться про транзитні коридори через територію сусіда.

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Що стосується дозволу продавати українську агропродукцію на їхньому ринку, то тут позиція наших сусідів залишається категоричною.

Завдяки праці наших аграріїв ми самодостатні. Нам не потрібне зерно з України. Їх чудові врожаї під час війни дуже мало дісталися країнам, які їх справді потребували,

– йдеться у повідомленні Дуди.

Важливо! Польський уряд залишив у дії заборону на імпорт українського зерна на їхню територію. Зерно з України може перебувати на території Польщі лише для транзиту.

Що стосується транзитних коридорів, то вони вже напрацьовані та готові виконувати своє завдання. Польські урядовці також готові розглядати варіанти їх розширення.

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Нагадаємо, 15 вересня ЄС скасував ембарго на українське зерно. Польща, Угорщина та Словаччина самовільно продовжили заборону на ввезення деяких груп товарів з України. Своєю чергою Україна звернулася до СОТ, щоб вреглуювати це питання.