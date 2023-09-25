Згодом їх планують подати Міжнародного кримінального суду (МКС). Саме ці докази можуть призвести до нових звинувачень російському диктатору.

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Як Росія хотіла спричинити голод в Україні в 3 етапи

За даними видання, до кінця 2024 року юридична компанія Global Rights Compliance працюватиме з українськими прокурорами над створенням досьє, щоб подати заяву до МКС відповідно до статті 15 Римського статуту. Остання дозволяє третім сторонам надсилати інформацію про ймовірні воєнні злочини прокурору суду.

Мета полягає в тому, щоб задокументувати випадки, коли російські загарбники використовували голод як зброю війни, надавши докази для того, щоб МКС розпочав перше судове переслідування такого роду, яке могло б висунути звинувачення російському президенту Владіміру Путіну,

– заявило видання.

Міжнародний кримінальний суд (МКС) після надання доказів може почати перше у своєму роді кримінальне переслідування через нові звинувачення президенту Росії. Вони стосуються навмисного спричинення голоду під час російського вторгнення в Україну. Чи продовжувати справу вирішує прокурор МКС, що у Гаазі.

Кремль намагався використовувати їжу як зброю в три етапи. Зокрема:

облога Маріуполя – постачання продовольства до міста було припинене, коридори для гуманітарної допомоги – заблоковані або розбомблені, що дуже ускладнило або унеможливило виїзд мирних жителів;

– постачання продовольства до міста було припинене, коридори для гуманітарної допомоги – заблоковані або розбомблені, що дуже ускладнило або унеможливило виїзд мирних жителів; знищення об'єктів, необхідних для виживання цивільного населення. Зокрема, росіяни намагалися знищити запаси продовольства і води, а також джерел енергії по всій Україні під час бойових дій.

Якщо ви знищуєте об'єкти, необхідні цивільному населенню, такі як енергетична інфраструктура в розпал зими, то ваші дії є спланованими,

– сказав старший юрист Global Rights Compliance Юсуф Хан.

За його словами, потерпали від дій росіян й різні міста:

Миколаїв залишився без питної води від самого початку повномасштабного вторгнення;

у Чернігові вранці 16 березня 2022 року загинуло 20 цивільних людей, які стояли в черзі по хліб.

Третій етап спроб Росії використовувати їжу як зброю є спроби Росії запобігти або обмежити експорт українських продуктів.

"Потім ми бачили, як Росія атакувала зернові об'єкти на Дунаї й грала м'язами на Чорному морі", – сказав Юсуф Хан, посилаючись на повідомлення українських чиновників про те, що наприкінці липня і на початку серпня 2023 року Росія вже знищила 270 тисяч тонн продовольства.

Путін може нести відповідальність за вчинення цих злочинів безпосередньо, спільно з іншими та/або через інших, а також за нездатність здійснювати належний контроль над російськими військовими або іншими особами, яких звинувачують у конкретних злочинних діях,

– запевнив фахівець.

До яких дій вдається Кремль