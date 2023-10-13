Також ПАРЄ закликала всі держави Ради Європи визнати Путіна нелегітимним після завершення нинішнього терміну. Крім того, асамблея закликала всі країни виконати ордер на арешт російського диктатора.
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ПАРЄ визнала Росію диктатурою
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на потужну резолюцію ПАРЄ, яка визнала Росію диктатурою. Він заявив, що понад 20 років "одноосібного неконституційного правління призводить до злочинів всередині та за межами країни".
ПАРЄ також закликала всі держави Ради Європи визнати Путіна нелегітимним після завершення нинішнього терміну,
– наголосив міністр.
Крім цього, ПАРЄ закликала всі країни виконати ордер на арешт Путіна, який виданий МКС, і заарештувати його.
Що відомо про резолюцію ПАРЄ
- У резолюції ПАРЄ зазначалося, що переважна влада Путіна "перетворила Росію фактично на диктатуру". Сталося це внаслідок "надзвичайно тривалого" його перебування при владі, а також відсутності сильного парламенту в країні, незалежної судової системи, вільних ЗМІ та активного громадянського суспільства.
- Також у ПАРЄ заявляли, що повномасштабне вторгнення Росії на територію України, а також його наслідки свідчать про те, що диктатура "загрожує міжнародному миру та безпеці, а також територіальній цілісності та політичній незалежності її сусідів".
- Крім того, ПАРЄ підтримує створення спеціального міжнародного кримінального трибуналу. З його допомогою мають притягнути до відповідальності керівництво Росії, зокрема Путіна.