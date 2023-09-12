Так, у новій заяві ПАРЄ зазначили, що Росія фактично стала диктатурою. До такого висновку дійшов Комітет Парламентської асамблеї Ради Європи з юридичних питань і прав людини.

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Путін захопив владу в Росії

Власне, Комітет стурбований тим, чи законними були ці поправки до конституції. Вони дозволили російському диктаторові залишатися главою держави до 2036 року.

У ПАРЄ зазначають, що переважна влада Путіна "перетворила Росію фактично на диктатуру". Сталося це в результаті "надзвичайно тривалого" його перебування при владі, а також відсутності:

сильного парламенту в країні;

незалежної судової системи;

вільних ЗМІ;

активного громадянського суспільства.

У Комітеті також пригадали висновки Венеціанської комісії Ради Європи. У них ішлося про те, що "звільнення від обмеження терміну дії для чинного президента порушує як конституцію Росії, так і принципи міжнародного права".

У заяві ПАРЄ наголошують на тому, що повномасштабне вторгнення Росії на територію України, а також його наслідки свідчать про те, що диктатура "загрожує міжнародному миру та безпеці, а також територіальній цілісності та політичній незалежності її сусідів". Останнє визначено у статті 2 Статуту ООН, нагадують у ПАРЄ.

Тому в першу чергу в інтересах народу Росії, а також Європи та всього світу, щоб демократія була відновлена ​​в Росії,

– наголошують у Комітеті.

У заяві також підтвердили, що підтримують створення спеціального міжнародного кримінального трибуналу. З його допомогою мають притягнути до відповідальності керівництво Росії, зокрема Владіміра Путіна, до відповідальності.

Його мають покарати за скоєння низки злочинів. Зокрема, анексію Криму, війну не території Луганської та Донецької областей, а також збиття рейсу MH17.

Поправки до конституції внесли кілька років тому