Своїм викривленим уявленням про війну проти України Путін поділився на так званому шабаші, який називається Східний економічний форум, пише 24 Канал. Путін раптом почав вимагати, щоб Володимир Зеленський скасував указ про заборону переговорів з Росією.

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Путін заявив, що Росія не припинить бойові дії

Нещодавно держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про те, що Росія не готова до переговорів з Україною. У відповідь Путін цинічно сказав, що "Києву потрібно скасувати указ Зеленського про заборону переговорів із Росією".

Путін продовжив пропагандистський наратив, мовляв, результатів контрнаступу ЗСУ нібито так і немає. Та, ймовірно, диктатору не доповіли про те, що Сили оборони України поступово просуваються на Півдні, проходячи оборону росіян. Також Сили оборони досягають успіхів на Сході.

Кремлівський диктатор вирішив зайнятися моралізаторством. Зокрема, він сказав, що "іноді складається враження, що це не їхні люди, коли вони (українці – 24 Канал) їх кидають у бій".

Кому-кому, а саме Путіну не варто повчати й розповідати українському командуванню, як використовувати особовий склад. Зокрема, Росія неодноразово відзначилася у війні тим, що кидала своїх бійців як "гарматне м'ясо". Натомість українське військово-політичне керівництво декларує принцип, що боєць – це найвища цінність.

Зрештою, Путін натякнув, що Росія не припинить бойові дії, якщо йде контрнаступ України.

Путін бідкається через допомогу Україні

Модератор форуму поцікавився у Путіна думкою щодо рішення США передати Україні снаряди зі збідненим ураном та ймовірних поставок далекобійних ракет.

Кремлівський диктатор раптом почав бідкатися на те, що США передадуть Україні касетні снаряди. Президент Росії каже, що США, мовляв, "завжди роблять усе, що в їхніх інтересах".

Втім, Путін чомусь вирішив замовчати, що Росія використовує касетні снаряди проти цивільного населення України й натомість вирішив оцінювати політику США.

Також диктатор раптом сказав, що поставки F-16 Україні "ні на що не вплинуть", хоча військові аналітики якраз стверджують, що перевага в повітрі суттєво допоможе українським військовим.

Зрештою, Путін чомусь нафантазував, що британські спецслужби буцімто діють за вказівкою США.