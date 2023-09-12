Протягом минулої доби відбулося 30 бойових зіткнень. Ворог завдав 10 ракетних та 53 авіаційних ударів, здійснив понад 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах нашої держави.

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Оперативна обстановка на Сході та Півдні України залишається досить складною.

Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ

У районі відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках противник завдав авіаційних ударів біля Синьківки, Іванівки Харківської області, Надії, Новоєгорівки, Діброви, Білогорівки Луганської області. Окупанти не полишають спроб прорвати оборону Збройних Сил України в районах Новоселівського Луганської області, Оріхово-Василівки та Кліщіївки Донецької області. Від численних артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів.

Карта боїв у районі Кліщіївки

У районі відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках противник завдав авіаційних ударів поблизу Авдіївки, Пречистівки, Урожайного, Старомайорського Донецької області. Від численних артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів. Окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону наших захисників в районах Авдіївки, Мар'їнки, Новомихайлівки Донецької області.

Карта боїв у районі Авдіївки

На Оріхівському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Омельника, Роботиного та Новоданилівки Запорізької області. Від численних артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці. Водночас ворог намагається відновлювати свої підрозділи, продовжуючи численні штурмові дії позицій наших військ. Українські воїни мужньо тримають оборону, відбивши понад 10 атак противника в районах Роботиного та Новоданилівки Запорізької області. Мали успіх в районах південніше та південно-східніше Роботиного, закріплюються на досягнутих рубежах.

Карта боїв у районі Роботиного

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Одрадокам'янки Херсонської області та Кривого Рогу Дніпропетровської області. Від численних артилерійських та мінометних обстрілів постраждало понад 10 прифронтових населених пунктів.

У зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Леонівки Чернігівської області. Здійснив понад 15 артилерійських та мінометних обстрілів по цивільній інфраструктурі та населенню прифронтових областей.

ЗСУ знищують наступальний потенціал росіян