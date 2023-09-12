Протягом минулої доби відбулося 30 бойових зіткнень. Ворог завдав 10 ракетних та 53 авіаційних ударів, здійснив понад 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах нашої держави.
Оперативна обстановка на Сході та Півдні України залишається досить складною.
Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ
Карта боїв у районі Кліщіївки
Карта боїв у районі Авдіївки
Карта боїв у районі Роботиного
ЗСУ знищують наступальний потенціал росіян
Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади забезпечення та наносити ураження противнику в його тилу.
Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки загарбників.
Підрозділами ракетних військ і артилерії та безпілотних систем уражено 12 артилерійських засобів, 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, 1 пункт управління та 1 склад боєприпасів противника.