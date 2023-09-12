За прошедшие сутки произошло 30 боевых столкновений. Враг нанес 10 ракетных и 53 авиационных ударов, совершил более 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и гражданским объектам нашего государства.

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Оперативная обстановка на Востоке и на юге Украины остается достаточно сложной.

Оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ

Карта боев в районе Клещеевки

Карта боев в районе Авдеевки

Карта боев в районе Работино

ВСУ уничтожают наступательный потенциал россиян

  • Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать склады снабжения и наносить поражение противнику в его тылу.
  • За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники захватчиков.
  • Подразделениями ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем поражены 12 артиллерийских средств, 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, 1 пункт управления и 1 боеприпасов противника.