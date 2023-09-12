За прошедшие сутки произошло 30 боевых столкновений. Враг нанес 10 ракетных и 53 авиационных ударов, совершил более 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и гражданским объектам нашего государства.

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Оперативная обстановка на Востоке и на юге Украины остается достаточно сложной.

Оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ

В районе ответственности ОСГВ "Хортица" на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях противник нанес авиационные удары возле Синьковки, Ивановки Харьковской области, Надежды, Новоегоровки, Дибровы, Белогоровки Луганской области. Оккупанты не оставляют попыток прорвать оборону Вооруженных Сил Украины в районах Новоселовского Луганской области, Орехово-Васильевки и Клещеевки Донецкой области. От многочисленных артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов.

Карта боев в районе Клещеевки

В районе ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник нанес авиационные удары вблизи Авдеевки, Пречистовки, Урожайного, Старомайорского Донецкой области. От многочисленных артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов. Оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону наших защитников в районах Авдеевки, Марьинки, Новомихайловки Донецкой области.

Карта боев в районе Авдеевки

На Ореховском направлении противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Омельника, Работино и Новоданиловки Запорожской области. От многочисленных артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов.

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике. В то же время враг пытается восстанавливать свои подразделения, продолжая многочисленные штурмовые действия позиций наших войск. Украинские воины мужественно держат оборону, отразив более 10 атак противника в районах Работино и Новоданиловки Запорожской области. Имели успех в районах южнее и юго-восточнее Работино, закрепляются на достигнутых рубежах.

Карта боев в районе Работино

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах Одрадокаменки Херсонской области и Кривого Рога Днепропетровской области. От многочисленных артиллерийских и минометных обстрелов пострадало более 10 прифронтовых населенных пунктов.

В зоне ответственности ОСГВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Леоновки Черниговской области. Осуществил более 15 артиллерийских и минометных обстрелов по гражданской инфраструктуре и населению прифронтовых областей.

ВСУ уничтожают наступательный потенциал россиян