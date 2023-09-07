Умєров, якого 6 вересня призначили міністром оборони, окреслив 5 пріоритетів під час представлення його новим очільником Міноборони, пише 24 Канал. Мовиться про завдання, які озвучив президент Володимир Зеленський.

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Перше – формування суб'єктності міністерства

Умєров заявив, що Міноборони має стати головною інституцією координації Сил оборони.

За його словами, це стосується як формування стратегії та політики оборони України, так і координації завдань, розподілу ресурсів між оборонними відомствами.

Друге – військові – це найвища цінність

Рустем Умєров наголосив, що вся діяльність міністерства має бути спрямована на те, щоб посилити наших військових, забезпечити їх усім необхідним.

Мовиться про озброєння, військову техніку, форму, спорядження, засоби індивідуального захисту, харчування.

Також він підкреслив захист прав військових, якісну медицину й постійне навчання та підвищення кваліфікації військових.

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Третє – посилення та розширення міжнародної коаліції

За словами Умєрова, Міноборони має створювати нові, можливо, й неочікувані партнерства, розширювати географію союзників, формувати нові регіональні та тематичні альянси.

Четверте – нульова толерантність до корупції та діджиталізація

У першу чергу Умєров наголосив, що Міноборони має привести до міжнародних стандартів НАТО всі процедури закупівель.

По-друге, міністерство має оцифрувати всі процеси, щоб унеможливити будь-які корупційні ризики.

Мовиться про електронний військовий квиток, цифровізацію ВЛК та шпиталів, електронний журнал.

П'яте – розвиток українського виробництва

Як сказав міністр, що більше Україна почне виробляти всередині країни, то більше незалежності від зовнішніх факторів отримає.

Він зазначив, що міністерство буде максимально підтримувати українське виробництво.