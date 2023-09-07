Умеров, которого 6 сентября назначили министром обороны, обозначил 5 приоритетов во время представления его новым главой Минобороны, пишет 24 Канал. Речь идет о задачах, которые озвучил президент Владимир Зеленский.

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Первое – формирование субъектности министерства

Умеров заявил, что Минобороны должно стать главным институтом координации Сил обороны.

По его словам, это касается как формирования стратегии и политики обороны Украины, так и координации задач, распределения ресурсов между оборонными ведомствами.

Второе – военные – это самая высокая ценность

Рустем Умеров подчеркнул, что вся деятельность министерства должна быть направлена на то, чтобы усилить наших военных, обеспечить их всем необходимым.

Речь идет о вооружении, военной технике, форме, снаряжении, средствах индивидуальной защиты, питания.

Также он подчеркнул защиту прав военных, качественную медицину и постоянное обучение и повышение квалификации военных.

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Третье – усиление и расширение международной коалиции

По словам Умерова, Минобороны должно создавать новые, возможно, и неожиданные партнерства, расширять географию союзников, формировать новые региональные и тематические альянсы.

Четвертое – нулевая толерантность к коррупции и диджитализация

В первую очередь Умеров подчеркнул, что Минобороны должно привести к международным стандартам НАТО все процедуры закупок.

Во-вторых, министерство должно оцифровать все процессы, чтобы исключить любые коррупционные риски.

Речь идет об электронном военном билете, цифровизации ВВК и госпиталях, электронном журнале.

Пятое – развитие украинского производства

Как сказал министр, чем больше Украина начнет производить внутри страны, тем больше независимости от внешних факторов получит.

Он отметил, что министерство будет максимально поддерживать украинское производство.