Зеленский заявил, что "нужна новая субъектность Министерства обороны". По его словам, министерство должно отвечать за координацию всего сектора обороны.

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Бюрократия и цифровизация

Во время представления Умерова глава государства подчеркнули, что украинский воин – это ключевой приоритет Сил обороны.

Если для блага и прочности воина нужны изменения в деятельности сил обороны, значит, такие изменения должны быть мгновенными,

– сказал он.

По словам президента, это касается как бюрократических процедур, "которые забирают время и энергию воинов", так и обеспечения наших бойцов.

Зеленский подчеркнул, что "все, что может быть оцифровано, должно быть оцифровано". Кроме того, по возможности должна быть отменена каждая бюрократическая процедура.

Каждая вещь, которая может уберечь жизнь и здоровье воинов, должна быть найдена и поставлена в украинские войска. Нужна новая философия отношения к украинским воинам: люди – это не расходный материал. Их время и силы – это ценность государства,

– добавил глава государства.

Новые коалиции и интеграция в НАТО

Президент подчеркнул, что Украине нужен самый высокий уровень международной координации, что означает развитие не только уже созданных форматов международного взаимодействия, но и организация новых региональных тематических коалиций.

Глава государства напомнил, что стратегическая задача Украины – это интеграция в НАТО, членом которого, по словам Зеленского, Украина уже является де-факто.

При этом он сказал, что со своей стороны Украина должна сделать все соответствующие шаги, чтобы быть членом НАТО де-юре.

Четвертой задачей Зеленский очертил то, что каждый положительный пример боевых бригад должен быть масштабирован абсолютно на все подразделения.

То, что удается одним подразделениям и укрепляет Украину, нужно распространять на другие подразделения. Положительные примеры есть,

– отметил президент.

Усиление защиты

Глава государства подчеркнул, что Силы обороны Украины имеют самый большой в мире опыт успешной защиты.

"Все, что дает защиту, должно работать на ВСУ и безопасность партнеров", – сказал он.

По словам президента, это касается всего – тренировки воинов, медицинского обеспечения бригад, обеспечения боя, коммуникации с родными наших воинов.

Доверие и прозрачность

Зеленский заявил, что должна быть налажена система уважительной и четкой коммуникации с родными воинами, в частности погибших бойцов.

По словам президента, существуют конкретные и мелкие ошибки, которые масштабируются в одну большую проблему.

Кроме того, глава государства подчеркнул важность прозрачности и доверия. В частности, воины должны доверять тому, как функционирует весь сектор обороны.

Зеленский отметил, что нужно больше доверия к решениям, которые принимаются. Речь идет о доверии к закупкам, снабжению и коммуникации между подразделениями.

"Если глубоко реформировать и делать конкретные шаги, я бы советовал делать это быстро. Иначе срок доверия может уйти", – добавил он.