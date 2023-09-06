Соответствующее решение Верховная Рада приняла 6 сентября. Согласно ему Рустем Умеров отныне занимает должность министра обороны.

Смотрите также Обладает безупречной репутацией и нацелен на деоккупацию Крыма: что известно о Рустеме Умерове

Назначение министра обороны Украины Рустема Умерова происходило в обед 6 сентября, без присутствия президента. Главу государства представлял депутат Федор Вениславский.

Новую кандидатуру поддержали все фракции – "за" проголосовали 338 депутатов.



Как проголосовали за нового министра обороны / Фото из телеграм-канала "Залізний нардеп"

Первый заместитель главы антикоррупционного комитета ВРУ Ярослав Юрчишин отметил, что возглавить Минобороны во время войны – настоящий вызов.

Последние месяцы показали, что Министерство обороны должно более слаженно действовать с Генеральным штабом и министерствами. Надеюсь, нас ждут позитивные перемены, нацеленные на игру в долгую,

– сказал он.

Кто такой Рустем Умеров

Он родился 19 апреля 1982 года в городе Самарканд в Узбекистане и является этническим крымским татарином и мусульманином, поэтому для него деоккупация Крыма – особенно важный вопрос. В 2019 году на внеочередных парламентских выборах в Верховную Раду его избрали народным депутатом от партии "Голос", а в 2022 году он ушел из партии – его назначили на должность главы Фонда государственного имущества Украины. На должность министра обороны Украины его публично рекомендовал президент Зеленский.

За время своей карьеры Умеров сформировал безупречную репутацию – его имя ни разу не фигурировало в коррупционных схемах, скандалах или уголовных делах.