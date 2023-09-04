Это произошло 4 сентября 2023 года. Перед этим увольнение министра анонсировал Владимир Зеленский.

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Что известно о заявлении Резникова

Во исполнение решения президента Украины Владимира Зеленского подал в Верховную Раду Украины заявление об отставке. К отчету готов,

– написал Алексей Резников.



Заявление Резникова об отставке / Фото из фейсбука министра

Что этому предшествовало