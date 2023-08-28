Резников предложил посмотреть, чем отличается зимняя форма от летней. В поставку входило 180 тысяч единиц. По словам министра, 45 тысяч находятся на складе, а 135 тысяч – уже давно у воинов ВСУ. Их передали еще осенью – зимой. Соответствующее заявление министр сделал на пресс-конференции, сообщает 24 Канал.

Обратите внимание Куртки из Турции для ВСУ точно были зимними, а не летними, – Антикоррупционный совет Минобороны

Соответственно, наши защитники и защитницы провоевали в этой зимней одежде без нареканий. Если бы летняя форма была одета зимой, мы бы с вами об этом уже услышали.

– подчеркнул Резников.

Он добавил, что хоть кто-то из тысяч защитников и защитниц уже сказал бы об этом.

Резников сравнил зимнюю и летнюю одежду / Владислав Кравцов для 24 Канала

"Цены 30 долларов за куртку – не существует"

Кроме того, военных опросили об их впечатлениях относительно курток. Нареканий не было. Резников также отметил, что цены 23 – 30 долларов за куртку, как некоторые писали, не существует. Средняя цена – от 80 до 120 долларов. Если нужны такие куртки для спецназа, чтобы лежать на почве, их цена составляет по меньшей мере 300 долларов.

Почему выбрали компанию Vector avia

Резников подчеркнул, что Украина искала компанию, которая может поставить зимнюю одежду для ВСУ. Ответ пришел от 80 поставщиков. Далее департамент проводил переговоры и заключал договоры.

Резников о куртках: смотрите видео Владислава Кравцова для 24 Канала

Почему выбрали Vector avia: смотрите видео Владислава Кравцова для 24 Канала

Резников показал куртки: смотрите видео Владислава Кравцова для 24 Канала

О чем говорили расследователи

Расследователи отметили, что Минобороны заключило договор с турецкой компанией на закупку зимней одежды.

Всего в Украину ввезли 233 тысячи курток на общую сумму 20 миллионов долларов и 202 тысячи штанов на сумму 13 миллионов долларов. В то же время подчеркнули, что по цене зимних курток, очевидно, приехали летние.