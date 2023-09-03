Украинский лидер подчеркнул, что предложит принять это кадровое решение парламента уже на этой неделе. Зеленский решил рассказать украинцам детали сейчас, сообщает 24 Канал.

Обратите внимание Обучение пилотов во Франции и замена министра обороны: Зеленский обратился к украинцам

Я решил произвести замену министра обороны Украины. Алексей Резников прошел эти более 550 дней полномасштабной войны. Я считаю, что министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом,

– подчеркнул украинский лидер.

Он добавил, что теперь возглавить ведомство должен Рустем Умеров. Президент подчеркнул: Верховная Рада хорошо его знает. В настоящее время Умеров занимает должность главы Фонда государственного имущества Украины.

Что известно о Резникове на должности министра обороны

Рада назначила Алексея Резникова министром обороны 4 ноября 2021 года. Он сменил в должности Андрея Тарана. Тогда назначение Резникова поддержали 273 нардепа.

Именно он занимал должность министра обороны, когда началось полномасштабное вторжение России в Украину. 27 февраля Резников и Зеленский опубликовали общую фотографию, на которой улыбаются. В сообщении говорилось, что оборона Украины длится уже 85 часов. Кроме того, подчеркнули, что Украина победит, уже побеждает.

Резников входил в делегацию, летавшую на переговоры с оккупантами в Беларусь. Этот день он назвал самым худшим. Тогда, несмотря на ненависть к врагу, важно было сохранять "дипломатическую позицию". Это был вопрос о спасении тысячи жизней. Украинская делегация тогда не знала, вернется ли домой.

Также Резников присутствовал на встречах в формате Рамштайн. Там говорилось о предоставлении оружия Украины.

За время, в которое Резников возглавлял Минобороны, в ведомстве разгорался ряд скандалов. В частности, последней каплей стала история с куртками для ВСУ.