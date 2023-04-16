Глава МО Резников был в составе той же делегации, которая через несколько дней после начала большого вторжения ездила в столицу Беларуси на переговоры с россиянами. Как отметил министр, ему страшно было даже пожать врагу руку.
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Дипломатическая позиция превыше всего
По словам Резникова, ему было тяжело признаться Зеленскому в том, что он испытывал глубокую ненависть к врагу. Чиновник убежден, что это "бесполезная эмоция" во время таких "диалогов".
Вместе с тем для него было важно сохранять "дипломатическую позицию", чтобы спасти как можно больше людей.
Я считаю, что самым плохим днем или тяжелым решением было быть в составе украинской делегации, которая ехала в Беларусь после первых четырех дней войны. Целью было создание гуманитарных коридоров для спасения жизней мирного населения,
– сказал он в интервью La Razon.
Кроме того, Резников констатировал, что благодаря усилиям дипломатов удалось спасти десятки тысяч жизней.
Контрнаступление и "диалог" с врагом
- Вспомним в связи с этой темой недавний анализ издания Financial Times относительно потенциальных рисков Вооруженных Сил во время предстоящего контрнаступления, о котором в последние недели все больше разговоров.
- Собственно, эксперты со ссылкой на слова Президента Украины Владимира Зеленского констатировали, что для сильной позиции Киева в переговорном процессе нужны достижения украинской армии на поле боя.
- Отметим, что пока неизвестно точно где и как наши защитники будут осуществлять контратаки. Однако очевидно, что для их успеха Воздушным силам нужна многоцелевая авиация. Скажем, американские истребители F-16.