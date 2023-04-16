Очільник МО Резніков був у складі тієї самої делегації, яка через декілька днів після початку великого вторгнення їздила в столицю Білорусі на переговори з росіянами. Як зазначив міністр, йому страшно було потиснути ворогові руку.

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Дипломатична позиція понад усе

За словами Резнікова, йому було важко признатися Зеленському в тому, що він відучував глибоку ненависть до ворога. Чиновник переконаний, що це "марна емоція" під час таких "діалогів".

Разом з тим для нього було важливо зберігати "дипломатичну позицію", аби врятувати якомога більше людей.

Я вважаю, що найгіршим днем ​​або найважчим рішенням було бути в складі української делегації, яка їхала до Білорусі після перших чотирьох днів війни. Метою було створення гуманітарних коридорів для порятунку життів мирного населення,

– сказав він в інтерв'ю La Razon.

Окрім того, Резніков констатував, що завдяки зусиллям дипломатів вдалося врятувати десятки тисяч життів.

Зверніть увагу! Загалом після 24 лютого 2022 року глава МО був на чотирьох раундах перемовин з окупантами. Один з них – четвертий – відбувся в Туреччині. Як наголосив посадовець, під час перших трьох зустрічей українська делегація не почувалась в безпеці – був страх того, що її члени можуть не повернутися додому.

Контрнаступ та "діалог" з ворогом