Очільник МО Резніков був у складі тієї самої делегації, яка через декілька днів після початку великого вторгнення їздила в столицю Білорусі на переговори з росіянами. Як зазначив міністр, йому страшно було потиснути ворогові руку.
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Дипломатична позиція понад усе
За словами Резнікова, йому було важко признатися Зеленському в тому, що він відучував глибоку ненависть до ворога. Чиновник переконаний, що це "марна емоція" під час таких "діалогів".
Разом з тим для нього було важливо зберігати "дипломатичну позицію", аби врятувати якомога більше людей.
Я вважаю, що найгіршим днем або найважчим рішенням було бути в складі української делегації, яка їхала до Білорусі після перших чотирьох днів війни. Метою було створення гуманітарних коридорів для порятунку життів мирного населення,
– сказав він в інтерв'ю La Razon.
Окрім того, Резніков констатував, що завдяки зусиллям дипломатів вдалося врятувати десятки тисяч життів.
Контрнаступ та "діалог" з ворогом
- Згадаємо до цієї теми нещодавній аналіз видання Financial Times щодо потенційних ризиків Збройних Сил під час майбутнього контрнаступу, про який останніми тижнями все більше розмов.
- Власне, експерти з посиланням на слова Президента України Володимира Зеленського констатували, що для сильної позиції Києва у переговорному процесі потрібні здобутки української армії на полі бою.
- Наголосимо, що поки невідомо достеменно де і як наші захисники здійснюватимуть контратаки. Однак очевидно, що задля їхнього успіху Повітряним силам потрібна багатоцільова авіація. Скажімо, американські винищувачі F-16.