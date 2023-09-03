Глава государства решил заменить министра обороны, сообщает 24 канал. По его мнению, ведомство нуждается в новых подходах.

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Зеленский побеседовал с Макроном

Президент заявил, что на этой неделе Украина стала сильнее. В частности, есть новые договоренности с партнерами по оборонным пакетам.

И, кстати, сегодня в разговоре с президентом Франции Макроном мы обсудили, какая новая поставка способна помочь нашим воинам. Обсудили защиту нашего Одесского региона – то, что Франция может сделать для защиты Одессы и области,

– отметил Зеленский.

Он добавил, что также очень важна договоренность о тренировке во Франции украинских пилотов – коалиция современных истребителей становится крепче.

"Есть весомые вещи, которые мы делаем в Украине для нашей защиты еженедельно все более интенсивно. Это касается и нашего оружия – от пушек и снарядов до дронов и ракет. Это касается и нашего единства. В частности, единства в неприятии всего и всех, что ослабляет Украину", – отметил глава государства.

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Четыре судна прошли по новому "зерновому коридору"

Зеленский отметил, что Украина постоянно доказывает, что может делать вещи, которые кажутся фантастическими другим в мире, но работают в реальности, когда за них берутся украинцы.

Уже 3 судна прошли по нашему новому, альтернативному морскому коридору из наших южных морских портов. И мы работаем с нашими партнерами по всему миру, чтобы возобновить нормальную работу "зернового коридора", который обеспечивал и должен обеспечивать продовольственную безопасность в глобальном масштабе. Я благодарю всех, кто с этим помогает,

– заметил президент.

Он добавил, что за следующие месяцы Украина должна добиться нескольких вполне конкретных результатов. В частности, это наша стратегическая политическая цель – открытие переговоров по членству с Евросоюзом.

У нашего государства есть 7 определенных рекомендаций Еврокомиссии. Часть из них уже была реализована.

"Ради другой части нужна результативная работа Верховной Рады Украины. Своевременная работа, которую мы согласовали с Еврокомиссией. Закон о возобновлении электронного декларирования, изменения в закон о национальных меньшинствах и, особенно обратите на него внимание, "закон о ПЭПах" – politically exposed persons, политически значимые личности", – рассказал украинский лидер.

По его словам, каждый из этих законов имеет фундаментальное значение. И голосование по ним будет иметь фундаментальное значение.

"Люди увидят, кто чего стоит. И я призываю народных депутатов Украины не откладывать эти решения, не подвести Украину и поддержать нашу европейскую интеграцию", – подчеркнул глава государства.

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Президент заменит министра обороны

Зеленский сообщил, что на этой неделе парламенту будет предложено принять и кадровое решение.

Хочу определить это сейчас. Я решил произвести замену министра обороны Украины. Алексей Резников прошел эти более чем 550 дней полномасштабной войны. Я считаю, что Министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом,

– отметил президент.

Он добавил, что сейчас возглавить Министерство должен Рустем Умеров.

"Верховная Рада Украины хорошо знает этого человека, и господин Умеров не нуждается в дополнительных представлениях. Ожидаю от парламента поддержки этой кандидатуры. Осень – время для усиления. Слава Украине!" – подытожил глава государства.