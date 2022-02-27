Минобороны опубликовали фото, на котором Зеленский и Резников улыбаются, обнявшись. Они посоветовали врагу уйти "в известном направлении".

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Сломать наших защитников и защитниц – не получится. Заставить нас сдать столицу – тем более. Необычайно тяжелые часы. Но они пройдут. Послезавтра – уже весна. Украина – победит. Уже побеждает!

– заявили в Минобороны.

Текст публикации:

"85 часов обороны.

Запугать украинцев – бесполезно.

Сломать наших защитников и защитниц – не получится.

Заставить нас сдать столицу – тем более.

Чрезвычайно тяжелые часы. Но они пройдут.

Послезавтра – уже весна.

Украина – победит. Уже побеждает

Враг, который пришел на нашу землю – пойдет в известном направлении.

Поэтому мы советуем оккупантам идти домой. Пока не поздно.

Держим строй!"



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