Разговоры о возможной отставке Резникова ведутся с начала 2023 года. Причиной распространения слухов стали несколько скандалов в Минобороны, в том числе и последний о закупке курток для ВСУ по завышенным ценам.

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Вопросы отставки Резникова снова активно обсуждают

Железняк, ссылаясь на собственные источники информации, утверждает, что Алексей Резников покинет пост главы Министерства обороны и впоследствии станет послом в Великобритании. Как заявил нардеп, это может произойти только при условии, что не будет громких скандалов.

Новым министром обороны может стать бывший нардеп фракции "Голос", а ныне глава Фонда госимущества Рустем Умеров.

Как раз буквально недавно у него год в должности был. И прошу отметить, год без единого скандала и с рекордным результатом ФГИУ,

– заявил Железняк.

А кто станет новым главой Фонда – пока неизвестно.

Нардеп подчеркнул, что не может давать 100% гарантии, что произойдут именно такие кадровые изменения, ведь, по его словам, "современная кадровая политика умеет поражать". Тем не менее Железняк утверждает, что уже вчера утром (30 августа) о такой ротации предупредили некоторые посольства.

По прогнозу Железняка, изменения в Минобороны могут произойти уже на следующей неделе. Более того, нардеп утверждает, что Резников якобы знал о скорой ротации и отставке еще до заключения пари с нардепом Анастасией Радиной и журналистом "Украинской правды" Михаилом Ткачем.

Что известно о возможной отставке Резникова