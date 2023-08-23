Возможная отставка министра обороны Алексея Резникова обсуждается уже больше полугода. Однако президент Зеленский впервые прокомментировал слухи вокруг главы Минобороны 23 августа на совместном брифинге с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо в Киеве.

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Ответ главы государства оказался достаточно сдержанным. На вопрос журналиста о том, планируется ли отставка Алексея Резникова, а также его назначение послом в Великобритании, Зеленский отметил, что комментировать эту информацию сейчас не время.

Президент отметил, что обязательно даст объяснение по этой теме в случае, если будет подписан соответствующий указ об отставке или назначении.

Я готов комментировать какие-либо кадровые решения в нашем государстве после того, как будут подписаны мной соответствующие указы,

– подчеркнул Зеленский.

Таким образом, лидер страны отказался сообщить о вероятности отставки действующего главы Минобороны.

Слухи об отставке Резникова