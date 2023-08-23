Можлива відставка міністра оборони Олексія Резнікова обговорюється вже більше півроку. Однак президент Зеленський вперше прокоментував чутки навколо глави Міноборони 23 серпня під час спільному брифінгу з премʼєр-міністром Фінляндії Петтері Орпо в Києві.

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Відповідь глави держави виявилася доволі стриманою. На запитання журналіста про те, чи планується відставка Олексія Резнікова, а також його призначення послом у Великій Британії, Зеленський зазначив, що коментувати цю інформацію наразі не на часі.

Президент зауважив, що обов'язково дасть пояснення з цієї теми у разі, якщо буде підписано відповідний указ про відставку або призначення.

Я готовий коментувати будь-які кадрові рішення в нашій державі після того, як будуть підписані мною відповідні укази,

– наголосив Зеленський.

У такий спосіб лідер країни відмовився повідомити про ймовірність відставки чинного глави Міноборони.

Чутки про відставку Резнікова