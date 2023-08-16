Так, політичний експерт та головний редактор видання "Хвиля" Юрій Романенко сформував критерії відбору кандидатів на цю посаду. Якими ж можуть бути вимоги до нового міністра, на думку політолога, розповідаємо у матеріалі.

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Відсутність "корупційного шлейфу" та довіра Зеленського

Пошуки нового міністра оборони відбуватимуться з урахуванням широкого спектра вимог до очільника військового відомства країни, що воює. Тож, якщо таки доведеться обирати нового керівника Міноборони, зважатимуть на такі критерії:

довіра президента;

міцна підтримка основних партнерів України;

відмінна обізнаність в оборонній сфері зсередини;

наявність широких контактів та команди, щоб без "розгойдування" взяти під контроль процеси управління.

Саме такими будуть очікування держави до кандидата, за словами Юрія Романенка. Крім того, людина, що претендуватиме на цю посаду, повинна мати достатню політичну та апаратну вагу, щоб зберігати баланси в уряді та у відносинах між Банковою та військовими.

А також користуватися підтримкою у ключових спільнотах – в парламенті, оборонній промисловості, серед волонтерів, активістів тощо. Міністр, додає Романенко, не повинен мати "негативного шлейфу", особливо щодо корупції.

На це накладаються й нові завдання, наголошує експерт: