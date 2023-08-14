Про це повідомив міністр оборони. Олексій Резніков розповів, що замінуванням окупанти намагалися зірвати наступ Сил оборони.

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Україні необхідно більше техніки для розмінувань

Очільник оборонного відомства зазначив, що величезні мінні поля можна подолати, однак, надзвичайно важливо, аби союзники розширили та пришвидшили навчання, яке вже проводять деякі країни, зокрема, Велика Британія.

Сьогодні Україна є найбільш замінованою країною у світі. Сотні кілометрів мінних полів, мільйони вибухових пристроїв, на деяких ділянках лінії фронту до п'яти мін на квадратний метр,

– розповів Резніков.

Міністр наголосив, що російські мінні поля є серйозною перешкодою для наших військ, однак, не непереборною. Україна має кваліфікованих саперів та сучасну техніку. Втім, їх вкрай недостатньо для фронту, який простягнувся на сотні кілометрів на Півдні та Сході.

"На даному етапі кампанії з деокупації нам вкрай необхідна більша кількість техніки для розмінування – від тралів для тралення мін до торпед "Бангалор". Обладнання для розмінування вже давно розблоковано, і ми вдячні нашим міжнародним партнерам за вже надану підтримку", – підкреслив посадовець.

Глава Міноборони зазначив, що важливим кроком у цьому напрямку стало створення на останній зустрічі "Рамштайн" коаліції з розмінування з ініціативи міністра оборони Литви.

Також життєво необхідно розширити і прискорити підготовку саперів. Вона має бути швидкою і систематичною. Сапери потрібні тут і зараз. Їхня робота рятує життя і забезпечує просування наших військ. Коаліція з розмінування будується за принципом "навчи і оснасти". Її ефективна реалізація наблизить перемогу України,

– наголосив Резніков.

До речі, Піт Сміт – програмний менеджер неурядової організації з розмінування Halo в Україні, а раніше офіцер, який командував усіма засобами знешкодження вибухонебезпечних боєприпасів британської армії, зауважив, що рівень мінування "нерозпізнаний у сучасній історії".

Те, що ми спостерігаємо, — це найсильніше зараження протипіхотними мінами та боєприпасами, що не розірвалися, з часів Другої світової війни,

– підкреслив Сміт.

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Зверніть увагу! Нещодавно Володимир Зеленський заявив, що 174 тисячі квадратних кілометрів нашої держави потенційно небезпечні через міни та боєприпаси, що не розірвалися. Щодня наші спеціалісти виявляють сотні вибухонебезпечних предметів. Також президент наголосив, що більше в України буде машин та спеціальних дронів для розмінування, тим активніше буде повертатися безпека.