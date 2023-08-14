Об этом сообщил министр обороны. Алексей Резников рассказал, что заминированием оккупанты пытались сорвать наступление Сил обороны.

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Украине необходимо больше техники для разминирования

Глава оборонного ведомства отметил, что огромные минные поля можно преодолеть, однако, чрезвычайно важно, чтобы союзники расширили и ускорили обучение, которое уже проводят некоторые страны, в частности, Великобритания.

Сегодня Украина является самой заминированной страной в мире. Сотни километров минных полей, миллионы взрывных устройств, на некоторых участках линии фронта до пяти мин на квадратный метр,

– рассказал Резников.

Министр подчеркнул, что российские минные поля являются серьезным препятствием для наших войск, однако, не непреодолимым. Украина имеет квалифицированных саперов и современную технику. Впрочем, их крайне недостаточно для фронта, протянувшегося на сотни километров на Юге и Востоке.

"На данном этапе кампании по деоккупации нам крайне необходимо большее количество техники для разминирования – от тралов для траления мин до торпед "Бангалор". Оборудование для разминирования уже давно разблокировано, и мы благодарны нашим международным партнерам за уже оказанную поддержку", – подчеркнул чиновник.

Глава Минобороны отметил, что важным шагом в этом направлении стало создание на последней встрече "Рамштайна" коалиции по разминированию по инициативе министра обороны Литвы.

Также жизненно нужно расширить и ускорить подготовку саперов. Она должна быть быстрой и систематической. Саперы нужны здесь и сейчас. Их работа спасает жизнь и обеспечивает продвижение наших войск. Коалиция по разминированию строится по принципу "научи и оснасти". Ее эффективная реализация приблизит победу Украины,

– подчеркнул Резников.

Кстати, Пит Смит – программный менеджер неправительственной организации по разминированию Halo в Украине, а ранее офицер, командовавший всеми средствами обезвреживания взрывоопасных боеприпасов британской армии, отметил, что уровень минирования "не опознан в современной истории".

То, что мы наблюдаем, — это самое сильное заражение неразорвавшимися противопехотными минами и боеприпасами со времен Второй мировой войны,

– подчеркнул Смит.

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Обратите внимание! Недавно Владимир Зеленский заявил, что 174 тысячи квадратных километров нашего государства потенциально опасны из-за неразорвавшихся мин и боеприпасов. Каждый день наши специалисты обнаруживают сотни взрывоопасных предметов. Также президент подчеркнул, что больше у Украины будет машин и специальных дронов для разминирования, тем активнее будет возвращаться безопасность.