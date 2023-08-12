Об этом в своем традиционном обращении заявил президент Владимир Зеленский, сообщает 24 Канал.

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Большая территория Украины – заминированная

Президент подчеркнул, что наше государство нуждается в технике от партнеров. Также важно создать производственную базу, чтобы украинская могли очистить свою землю от российских мин. Эту задачу необходимо выполнить за годы, а не десятилетия.

В целом по состоянию на сейчас 174 тысячи квадратных километров нашего государства потенциально опасны из-за неразорвавшихся мин и боеприпасов. Каждый день наши специалисты обнаруживают сотни взрывоопасных предметов,

– заявил Зеленский.

По его словам, чем больше у Украины будет машин и специальных дронов для разминирования, тем активнее будет возвращаться безопасность.

"Спасибо каждой стране, которая нам помогает!" – подчеркнул он.

Украинский лидер отдельно поблагодарил всех специалистов, занимающихся разминированием и обезвреживающих опасные предметы на земле, поле, населенных пунктах, на линиях электропередач и объектах инфраструктуры.

"Прошедшие сутки по всей стране работали 133 пиротехнических расчета. Больше всего - в Херсонской, Харьковской, Донецкой областях. Я благодарю вас - каждого и каждого, кто очищает украинскую землю от следов российского террора", - отметил глава государства.

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Украине нужны машины для разминирования

По состоянию на начало августа в Украине работали всего 20 машин для разминирования, 3 из которых выполняют свою работу в Харьковской области. Также к процессу привлечены около 3 тысяч специалистов.

Чтобы ускорить процесс очистки территории Украины от мин и взрывчатки, такого количества машин недостаточно. Поэтому представители власти во время встреч с западными партнерами подчеркивают и эти вопросы: