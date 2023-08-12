Про це у своєму традиційному зверненні заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 Канал.

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Велика територія України – замінована

Президент підкреслив, що наша держава потребує техніки від партнерів. Також важливо створити виробничу базу, щоб українці могли очистити свою землю від російських мін. Це завдання необхідно виконати за роки, а не десятиліття.

Загалом станом на зараз 174 тисячі квадратних кілометрів нашої держави потенційно небезпечні через міни та боєприпаси, що не розірвалися. Щодня наші спеціалісти виявляють сотні вибухонебезпечних предметів,

– заявив Зеленський.

За його словами, що більше в України буде машин та спеціальних дронів для розмінування, то активніше буде повертатися безпека.

"Дякую кожній країні, яка нам допомагає!" – підкреслив він.

Український лідер окремо подякував усім фахівцям, котрі займаються розмінуванням та знешкоджують небезпечні предмети на землі, полі, в населених пунктах, на лініях електропередач та об'єктах інфраструктури.

"Минулої доби по всій країні працювали 133 піротехнічні розрахунки. Найбільше – у Херсонській, Харківській, Донецькій областях. Я дякую вам – кожному й кожній, хто очищує українську землю від слідів російського терору", – зазначив глава держави.

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Україні потрібні машини для розмінування

Станом на початок серпня в Україні працювали лише 20 машин для розмінування, 3 з яких виконують свою роботу на Харківщині. Також до процесу залучені близько 3 тисяч фахівців.

Щоб пришвидшити процес очищення території України від мін і вибухівки, такої кількості машин недостатньо. Тому представники влади під час зустрічей із західними партнерами наголошують і на цьому питаннях: