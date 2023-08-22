Про це міністр оборони Олексій Резніков розповів у рамках VI Міжнародного ветеранського форуму "Україна. Захисники. Майбутнє", інформує 24 Канал. Міністр запевнив, що робота над цими питаннями вже триває.

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За 9,5 року цієї війни в нас уже близько мільйона учасників бойових дій. Ми знаємо точно їхні поточні проблеми і завдання: це отримання статусу УБД, ВЛК, компенсація за поранення тощо. Ми працюємо з усіх цих питань, і будуть зміни. Наразі уже швидко оцифровуються процеси, буде відчутно менше паперів, черг тощо,

– сказав Резніков.

Підтримка ветеранів суспільством важлива

Водночас міністр зазначив, що багато ветеранів відчувають відчуження з боку цивільних.

"Але будемо відвертими. Коли я спілкуюся з нашими воїнами у шпиталях чи нагороджую їх зоні бойових дій, вони кажуть, що найбільше ранить не бюрократія або матеріальні проблеми – найбільше ранить відчуження", – додав очільник оборонного відомства.

Він пояснив, що до ветеранів ставляться як до "інших", і це не обов'язково вороже чи зневажливе ставлення, однак це встановлює "певну ментальну дистанцію".

Логіка поділу має бути змінена філософією єднання. Спільна доля, спільна справа, спільна перемога. Але зміни в голові – це найскладніше. Доведеться багато зробити нам як уряду, парламенту, громадському сектору,

– резюмував Олексій Резніков.

За його словами, через певний час "у кожного серед родичів або близьких друзів будуть ветерани, тому їх підтримка має дуже велике значення".

І на думку міністра, нинішні проблеми "вирішуватимуться набагато швидше" з цим усвідомленням.