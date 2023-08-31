Розмови про можливу відставку Резнікова точаться від початку 2023 року. Причиною поширення чуток стали кілька скандалів у Міноборони, зокрема – й останній про закупівлю курток для ЗСУ за завищеними цінами.
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Питання відставки Резнікова знову активно обговорюють
Железняк, посилаючись на власні джерела інформації, стверджує, що Олексій Резніков залишить пост очільника Міністерства оборони й згодом стане послом у Великій Британії. Як заявив нардеп, це може статися лише за умови, що не буде гучних скандалів.
Новим міністром оборони може стати колишній нардеп фракції "Голос", а нині голова Фонду держмайна Рустем Умєров.
Як раз буквально нещодавно у нього рік на посаді був. І прошу відмітити, рік без жодного скандалу і з рекордним результатом ФДМУ,
– заявив Железняк.
Натомість, хто стане новим головою Фонду – поки невідомо.
Нардеп наголосив, що не може давати 100% гарантії, що відбудуться саме такі кадрові зміни, адже, за його словами, "сучасна кадрова політика вміє вражати". Проте Железняк стверджує, що вже вчора зранку (30 серпня) про таку ротацію попередили деякі посольства.
За прогнозом Железняка, зміни у Міноборони можуть відбутися уже наступного тижня. Ба більше, нардеп стверджує, що Резніков нібито знав про скору ротацію та відставку ще до укладання парі з нардепкою Анастасією Радіною і журналістом "Української правди" Михайлом Ткачем.
Що відомо про можливу відставку Резнікова
- Спочатку чутки про можливу відставку міністра оборони Олексія Резнікова з'явилися на тлі корупційного скандалу в Міноборони щодо закупівлі яєць за завищеними цінами. У документах мовилося, що відомство закуповувало одне яйце за ціною у 17 гривень. Тоді декілька топчиновників міністерства отримали підозри в розкраданні коштів. Сам Резніков заявив, що питання його відставки цілком залежить від рішення президента.
- У лютому 2023 року почали ширитися розмови, що буцімто на місце Резнікова можуть призначити голову розвідки Кирила Буданова. Тоді ці чутки не підтвердилися й чиновники залишилися на своїх посадах.
- У серпні 2023 року спалахнув новий скандал через закупівлі Міноборони курток для ЗСУ. Журналісти заявляли, що буцімто на цій схемі могли заробити близько 300 тисяч доларів. Тоді Резніков запропонував укласти парі – якщо будуть докази корупції, то він подасть у відставку.