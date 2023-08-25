Очільник оборонного відомства впевнений у тому, що звинувачення у схемі щодо покупки форми для ЗСУ безпідставні. Водночас він готовий подати у відставку, якщо таки підтвердиться, що замість зимових курток для наших захисників купували літні, передає 24 Канал.

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Запропонував укласти парі

Я пропоную парі. Якщо виявиться, що Міністерство оборони дійсно поставило 180 тисяч літніх курток замість зимових, то я, міністр оборони України Олексій Резніков, пишу заяву про відставку,

– зазначив він.

У випадку, якщо ці закиди не знайдуть підтвердження, Резніков пропонує:

народній депутатці Анастасії Радіній скласти мандат;

журналісту "Української правди" Михайлові Ткачу покинути посаду та три роки не займатися журналістикою.

Арбітрами у цьому питанні Олексій Резніков запросив Комітет з депутатської етики ВРУ та Комісію журналістської етики. Натомість спостерігачами він бачить редакції авторитетних українських видань, зокрема 24 Каналу, якому міністр розповів про запропоноване парі.

Очільник оборонного відомства пообіцяв надати всі документи, докази, факти та матеріали для того, щоб можна було розібратися у ситуації. Щоб "переможець спору був очевидний для всього українського суспільства".

Що відомо про "схеми" навколо курток