Так, в новом заявлении ПАСЕ отметили, что Россия фактически стала диктатурой. К такому выводу пришел Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по юридическим вопросам и правам человека.
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Путин захватил власть в России
Собственно, Комитет обеспокоен тем, были ли законными эти поправки к конституции. Они разрешили российскому диктатору оставаться главой государства до 2036 года.
В ПАСЕ отмечают, что преобладающая власть Путина "превратила Россию фактически в диктатуру". Произошло это в результате "чрезвычайно длительного" его пребывания у власти, а также отсутствия:
- сильного парламента в стране;
- независимой судебной системы;
- свободных СМИ;
- активного гражданского общества
В Комитете также вспомнили выводы Венецианской комиссии Совета Европы. В них говорилось, что "освобождение от ограничения срока действия для действующего президента нарушает как конституцию России, так и принципы международного права".
В заявлении ПАСЕ отмечают, что полномасштабное вторжение России на территорию Украины, а также его последствия свидетельствуют о том, что диктатура "угрожает международному миру и безопасности, а также территориальной целостности и политической независимости соседей". Последнее определено в статье 2 Устава ООН, напоминают в ПАСЕ.
Поэтому в первую очередь в интересах народа России, а также Европы и всего мира, чтобы демократия была восстановлена в России,
– отмечают в Комитете.
В заявлении также подтвердили, что поддерживают создание специального международного криминального трибунала. С его помощью должно привлечь к ответственности руководство России, в частности Владимира Путина, к ответственности.
Его должны наказать за совершение ряда преступлений. В частности, аннексию Крыма, войну не территории Луганской и Донецкой областей, а также сбивание рейса MH17.
Поправки к конституции были внесены несколько лет назад
- Напомним, что Владимир Путин 3 июля 2020 года подписал указ. Он предполагал внесение поправок в конституцию России.
- Соответствующее так называемое голосование проходило с 25 июня по 1 июля того же года. Будто явка на нем составила 65%. А сами поправки Путину понадобились, чтобы он имел возможность еще раз баллотироваться на выборах президента.
- По сути его предыдущие сроки обнулили. Следовательно, у него есть возможность бороться за президентское кресло в 2024 году. И вообще имеет возможность занимать этот пост еще до 2036 года.
- Обратим внимание на то, что в Евросоюзе голосование за эти поправки подвергли критике. Служба внешних связей ЕС апеллировала к 79 статье. Она предугадывает верховенство русского основного закона над решениями межгосударственных органов на базе интернациональных договоров.
- Сами же поправки к конституции после подписания Владимиром Путиным вступили в силу 4 июля.