Так, в новом заявлении ПАСЕ отметили, что Россия фактически стала диктатурой. К такому выводу пришел Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по юридическим вопросам и правам человека.

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Путин захватил власть в России

Собственно, Комитет обеспокоен тем, были ли законными эти поправки к конституции. Они разрешили российскому диктатору оставаться главой государства до 2036 года.

В ПАСЕ отмечают, что преобладающая власть Путина "превратила Россию фактически в диктатуру". Произошло это в результате "чрезвычайно длительного" его пребывания у власти, а также отсутствия:

сильного парламента в стране;

независимой судебной системы;

свободных СМИ;

активного гражданского общества

В Комитете также вспомнили выводы Венецианской комиссии Совета Европы. В них говорилось, что "освобождение от ограничения срока действия для действующего президента нарушает как конституцию России, так и принципы международного права".

В заявлении ПАСЕ отмечают, что полномасштабное вторжение России на территорию Украины, а также его последствия свидетельствуют о том, что диктатура "угрожает международному миру и безопасности, а также территориальной целостности и политической независимости соседей". Последнее определено в статье 2 Устава ООН, напоминают в ПАСЕ.

Поэтому в первую очередь в интересах народа России, а также Европы и всего мира, чтобы демократия была восстановлена в России,

– отмечают в Комитете.

В заявлении также подтвердили, что поддерживают создание специального международного криминального трибунала. С его помощью должно привлечь к ответственности руководство России, в частности Владимира Путина, к ответственности.

Его должны наказать за совершение ряда преступлений. В частности, аннексию Крыма, войну не территории Луганской и Донецкой областей, а также сбивание рейса MH17.

Поправки к конституции были внесены несколько лет назад