Путін планує керувати Росією вічно
У цьому повідомленні нема великої сенсації. Якщо Владімір Путін не планував залишатися при владі, а думав передати її якомусь спадкоємцю, то не змінював би конституції Росії та не "обнуляв" би свої попередні терміни перебування при владі.
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Адже після перших двох термінів Путін не пішов на ревізію конституції, а погодився з обранням президентом Росії свого найближчого соратника Дмітрія Медвєдєва, який згодом повернув Путіну можливість балотуватися на посаду президента без порушення закону.
Так могло б відбутися і зараз. Однак, попри тісні стосунки з оточенням, Путін має всі підстави не довіряти жодному з тих, хто може замість нього стати президентом. З часу, коли Путін міг погодитися з обранням Медведєва, а сам переміститися на позицію прем'єр-міністра Росії, пройшов новий політичний цикл.
В авторитарній державі Путін міг бути впевнений, що посада прем'єра гарантує йому можливість повернення до влади, а у тоталітарній у президента настільки багато можливостей, що Путін не може бути впевненим у своїй безпеці. Також не варто забувати про вік, адже зараз Путін може піти на політичну пенсію, що створить серйозні проблеми з безпекою та збереженням грошей для всієї його сім'ї та найближчого оточення.
Отже, Путін збирається керувати Росією вічно. Це логіка розвитку будь-якого тоталітарного політичного режиму.
Путін має плани на закінчення кар'єри
Набагато цікавішим є те, що собі планує Путін на період до 2030 року. Головним політичним планом президента Росії є повернення його країни до кордонів Радянського Союзу 1991 року. Плани такого повернення складала ФСБ та адміністрація президента задовго до того, як було ухвалено остаточне рішення про балотування Путіна. Деякі з цих планів журналісти опублікували вже після початку великої війни між Росією та Україною.
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Путін хотів би стати президентом такої держави вже у 2030 році. Тому у 2024 році в нього можуть бути останні президентські вибори саме у такій ролі, а у 2030 році політик балотуватиметься на посаду президента цієї союзної держави, а голосувати тоді будуть виборці з усіх приєднаних до Росії територій.
Закінчити свою кар'єру Путін хотів би як очільник відновленого Радянського Союзу, який може мати сферу впливу у Центральній Європі та Азії.
У цих планах є елементи шизофренії. Однак саме така шизофренія і дозволила Путіну схвалити рішення про анексію Криму та почати війну з Україною у 2022 році. Саме ця шизофренія приведе Путіна до війн на території пострадянського простору з іншими колишніми радянськими республіками. Вона може призвести до екзистенційної катастрофи, якою стане третя світова війна з використанням ядерної зброї. Це також може бути одним з реальних підсумків правління Путіна. Заради мети Путін готовий піти на будь-які жертви.
Як зробити так, щоб плани російського очільника так і залишилися у його голові? Це залежить від того, як закінчиться війна в Україні. Якщо цивілізованому світу вдасться зупинити цю війну, то це загальмує всі імперські плани Путіна. Очевидно, що імперська держава без України не потрібна Путіну та переважній більшості росіян. Багато чого у політичній біографії Путіна та долі його держави зараз вирішується на російсько-українському фронті.
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Якщо Україні вдасться вижити та відстояти свою державність – це означатиме геополітичну поразку Путіна і неважливо скільки часу він буде обіймати посаду президента Росії. Якщо Путін втілить у життя свої плани війни на виснаження України, то це буде означати автоматичну можливість продовження його експансії на всі території колишнього СРСР з неминучим зіткненням з Заходом у набагато масштабнішому конфлікті, ніж ми можемо уявити сьогодні.
Тож від здорового глузду, який проявлять керівники цивілізованого світу, залежить виживання нашого континенту у найближчому майбутньому.