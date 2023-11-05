Середню Азію більше цікавить Захід

Така увага до Середньої Азії, очевидно, не випадкова. Москва звідти впевнено йде.

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Регіон, який раніше був колонією московитів, а після розпаду СРСР там почав посилюватися вплив Китаю, зараз уже повністю відходить від російської "зони впливу". Зрозуміло, це означає, що Китай може ще більше посилити там свій вплив, а це не може не турбувати Захід.

Однак, судячи з дій самих керівників тамтешніх держав, вони теж не проти збалансувати хоч якось китайський вплив. Балансувати російськими впливами – це вже не варіант. Імперія сильно зайнята. Настільки сильно, що, декларуючи "війну проти НАТО", забирає війська з кордону з Фінляндією, що віднедавна є членом НАТО, та кидає їх на український фронт.

Падіння карабаських сепаратистів та геополітичний розворот Вірменії – ознака краху ОДКБ. Відповідно, сподіватися на московитів, як на інструмент балансу, – марна справа. Це означає пошук балансу в інших точках. Зокрема, на Заході.

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"Сфера впливу", через яку бункерний дід розпочав свою власну експансію на пострадянському просторі і яка, зрештою, виразилася в теперішній війні, охоплювала і держави Середньої Азії. Однак звідти російський вплив витікає як вода.

Щось мені підказує, що протягом відносно невеликого історичного періоду, що буде вимірюватися десятиліттями, жодних подібних впливів там не залишиться взагалі.