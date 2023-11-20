Секретар РНБО Олексій Данілов заявляє, що стратегічні цілі Росії залишаються незмінними. Зокрема, це нищення держави Україна та поглинання українського етносу в рамках так званого "руського міру".

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Кремль готується до тривалої війни

Відтак, як констатував Данілов, Кремль не збирається відмовлятися від цієї мети й готується до тривалої війни. За його словами, Росія може розпочати тотальну мобілізацію після виборів.

Росія змогла адаптуватися й постійно вливає кошти в оборонну сферу. Росія виявилась стійкішою до західних санкцій, ніж очікувалось. Економіка країни все більше переходить на військові рейки. Можлива тотальна мобілізація після президентських виборів 2024 року,

– заявив Данілов.

На думку секретаря РНБО, президентські вибори в Росії 17 березня 2024 року – це знакова дата для Кремля.

"Після чергової інтронізації Путіна відбудеться цементування режиму, по суті руки будуть розв'язані. Тому в України та світової спільноти є 3 – 4 місяці для відповідної підготовки", – сказав він.

На його думку, найбільш ефективним способом унеможливлення повторної агресії є розпад Росії на декілька частин.

У ГУР кажуть, що Росія готова до мобілізації