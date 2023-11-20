Секретар РНБО Олексій Данілов заявляє, що стратегічні цілі Росії залишаються незмінними. Зокрема, це нищення держави Україна та поглинання українського етносу в рамках так званого "руського міру".
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Кремль готується до тривалої війни
Відтак, як констатував Данілов, Кремль не збирається відмовлятися від цієї мети й готується до тривалої війни. За його словами, Росія може розпочати тотальну мобілізацію після виборів.
Росія змогла адаптуватися й постійно вливає кошти в оборонну сферу. Росія виявилась стійкішою до західних санкцій, ніж очікувалось. Економіка країни все більше переходить на військові рейки. Можлива тотальна мобілізація після президентських виборів 2024 року,
– заявив Данілов.
На думку секретаря РНБО, президентські вибори в Росії 17 березня 2024 року – це знакова дата для Кремля.
"Після чергової інтронізації Путіна відбудеться цементування режиму, по суті руки будуть розв'язані. Тому в України та світової спільноти є 3 – 4 місяці для відповідної підготовки", – сказав він.
На його думку, найбільш ефективним способом унеможливлення повторної агресії є розпад Росії на декілька частин.
У ГУР кажуть, що Росія готова до мобілізації
- У ГУР МО заявили, що Росія готова до відкритої масової мобілізації, однак наразі не може її оголосити.
- Представник ГУР МО Вадим Скібіцький зазначив, що в Росії уточнені списки можливих мобілізованих, все переведено в електронний облік.
- Окрім того, значно посилені вимоги законодавства, норми кримінального кодексу у частині покарання за ухилення від військової служби та дезертирство.
- Однак мобілізації заважають вибори президента. Також, за його словами, мобілізація – це дуже потужний удар по економіці Росії.
- Також ЗМІ повідомляють, що в російській армії збільшується кількість військових, що ухиляються від бойових дій проти України. Окупанти самовільно залишають частини.