Теперь у Путина есть возможность баллотироваться еще дважды и держаться за власть до 2036 года. Однако остается открытым вопрос, признают ли так называемые выборы в России и легитимность Путіна европейские лидеры. Об этом 24 Каналу рассказал правозащитник Марк Фейгин, добавив, что в Европе рассматривают разные позиции относительно реакции на президентские выборы в России.

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Путин болезненно реагирует

Он отметил, что есть три варианта решения этого вопроса:

не признавать выборы в России;

признавать выборы с соблюдением формальной процедуры;

промолчать.

Исходя из того, как разворачивается ситуация, вероятно, будет выбран третий вариант – все промолчат. Это якобы признание и не признание одновременно,

– заметил правозащитник.

Ранее ПАСЕ приняла резолюцию о непризнании легитимности Путина в случае его избрания президентом России на новый срок.

В то же время есть другое мнение. Если выборы в России официально не признать, как было в случае с Александром Лукашенко. Тогда возникает вопрос, как проводить с Путиным переговоры о войне в Украине, если такие когда-нибудь состоятся.

Путин очень болезненно реагирует на решение СНБО Украины не проводить никаких переговоров именно с ним. Руководитель Кремля постоянно об этом вспоминает. И с кем тогда проводить переговоры, если он нелегитимный президент?

– объяснил Фейгин.

Фактически, по его мнению, в каждой стране будут решать в каждом конкретном случае, какую политическую позицию занять.

Могут привлечь посредников

У Украины есть решение СНБО, которое запрещает садиться за стол переговоров именно с Путиным. В этом случае не имеет смысла вариант "промолчать" о выборах в России, ведь все равно в ним украинская власть разговаривать не будет.

Однако неизвестно, в каком именно формате могут состояться переговоры о войне в Украине. Нельзя исключать вариант, что они осуществятся через посредников. Так же как велись переговоры по зерновому соглашению.

Обратите внимание! В зерновой сделке посредником выступил ООН. Были два трехсторонних соглашения – между ООН, Турцией и Россией и между ООН, Турцией и Украиной.

"Вероятна и такая модель переговоров, когда Украине, которая не признает Путина их субъектом, напрямую не обязательно будет договариваться с ним. А будет принято бинарное сепаратное соглашение", – предположил Марк Фейгин.

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